أمير المصري يشارك جمهوره نزهته في إيطاليا (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أمير المصري متابعيه فيديو جديد له في أحدث ظهور له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر الفنان أمير المصري وهو يستمتع بإجازته في إيطاليا وظهر وهو يتنزه في شوارع إيطاليا ويلتقط العديد من الصور له في أماكن كثير مميزة، مما نال هذا الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيه وأصدقائه في الوسط الفني.

بسبب Faithless.. أمير المصري يغيب عن الماراثون الرمضاني

وكان قد أعتذر أمير المصري عن مشاركته في مسلسل "الحشاشين" والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024 بسبب انشغاله بتتصوير مشاهده في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

"in Camera" أمير المصري يشارك في افتتاح مهرجان لندن السينمائي

وعلى صعيد آخر يستعد أمير المصري للسفر لحضور إفتتاح مهرجان لندن السينمائي ومن المقرر عرض فيلمه البريطاني "in Camera" في مسابقة "Sutherland"، وتدور أحداثه عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه.

"in Camera" من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا، وقد شهد العمل ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دور أمير، الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته 57 ضمن مسابقة Proxima.