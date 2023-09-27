وفاة شقيق الفنانة كريمان بعد أسبوعين من رحيلها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شيرين مهدي، نجل الفنانة كريمان، عن وفاة خالها محمد سليم، ليرحل الأخ بعد أسبوعين فقط من رحيل شقيقته.

وكتبت شيرين مهدي علي صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى، خالي الحبيب الحاج سليم محمد سليم الأسطة، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في جامع مصطفى محمود بالمهندسين، والدفنة بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر ولا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم".

وفاة الفنانة كريمان

ويذكر أن توفيت الفنانة كريمات يوم 12 ديسمبر الماضي، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة كريمان في اليوم التالي، بمسجد مصطفى محمود بـ المهندسين، ودفنت بمقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر.

من هي الفنانة كريمان

ولدت كريمان لأب من جذور لبنانية وأم من أصول تركية، وهو ما دفع المنتجة آسيا داغر لتختارها من مئات الوجوه الجديدة لتقوم بأول بطولة سينمائية في حياتها أمام النجم كمال الشناوي في فيلم "الحموات الفاتنات" عام 1953.

أعمال الفنانة كريمان

وقدمت الفنانة كريمان عدد من الأعمال الفنية الهامة منها:" موعد مع إبليس، تمر حنة، الفانوس السحري، سكر هانم، جميلة، شباب اليوم، علموني الحب، مراتي مدير عام".

كما تألقت الفنانة كاريمان ببعض المسرحيات أبرزها: عمتي فتافيت السكر، وكناس في جاردن سيتي.

تزوجت الفنانة الراحلة كريمان من النائب محمود أبو النصر رئيس لجنه الخطة والموازنة في مجلس الشعب، وأنجبت نجلها الوحيد "شيرين"، واختارت بإرادتها الابتعاد عن الوسط الفني من أجل رعاية عائلتها خاصة أنها شعرت بمدى حاجة ابنها إليها في تلك الفترة وهو ما يتعارض مع طبيعة مواعيد تصوير الأعمال والسفر الدائم.