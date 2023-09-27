نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف "حدث بالفعل" فادي النجار يروج لحكاية "ريش أبيض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" المؤلف فادي النجار عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوستر حكاية "ريش أبيض" وهي الحكاية الثانية من مسلسل "حدث بالفعل" وعلق عليه قائلًا: “الحياة اختيارات..وكل إختيار بيحدد مصير، ايه أصعب قرار اخدته في حياتك وحسيت أنه غير مجري حياتك؟”.

وتابع قائلًا: "شاهدوا حكاية د.راجح مظهر، قصة ريش أبيض تبدأ الأربعاء 27 سبتمبر عن قصة حقيقية حدثت بالفعل".

منشور المؤلف فادي النجار

ما هي تفاصيل وموعد عرض حكاية "ريش أبيض" ؟

تعرض حكاية "ريش أبيض" عبر منصة jawwy tv وذلك في يوم الأربعاء المقبل الموافق 27، وحكاية "ريش أبيض" هي من بطولة الفنان ماجد المصري والفنانة بسمة والفنانة رنا رئيس ونخبة أخري من النجوم ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

وفي سياق منفصل يذكر أنه كان من المقرر أن يعرض خلال الأسبوع الحالي حكاية "لو بعد حين" ولكن قد تم تغير موعد طرحها وذلك بسبب وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، وتم تأجيل طرحها وتم طرح حكاية "ريش أبيض" بدلًا منها.

ما هي تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل" ؟

مسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

تصدر حكاية "تحت الحزام" التريند

الجدير بالذكر أنه قد تصدر اسم مسلسل "حدث بالفعل" التريند في الأيام السابقة وذلك بعد طرح الحلقة الأخيرة من حكاية "تحت الحزام" وأن نهايتها كانت مفاجأة للجمهور وهذا جعل المسلسل يتصدر التريند.

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

وتتحدث حكاية "تحت الحزام" عن الدكتورة النفسية عليا التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويكون لديها نجل ولكنها مريضة بمرض الإستحواذ حيث أنها تري أن نجلها هو من حقها فقط ولا يصح له أن يتركها ويذهب، فلهذا السبب تقوم بخطف زوجة نجلها التي تقوم بدورها سلمي أبو ضيف ليلة الفرح كي تمنع الزواج، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.