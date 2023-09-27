نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألوان الترابية.. مي سليم تتألق بإطلالة صيفية تبرز جمالها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت بلوك جديد ترتدي بادي كت ذا تصميم مختلف وغريب، باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها، واعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، مع تسريحة شعر عشوائية".

احدث اعمال مي سليم

ومن ناحية اخري كانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفىدرويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح، وتدور احداثه حول 3 توأم، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانة حيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم وتكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسل أيضًا حول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذي من الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.

كما ستشارك في فيلم كابتن جاك وهو كوميدي مع الفنان محمد ثروت وحجاج عبد العظيم بجانب وجود ضيوف شرف بالعمل، ومن إخراج شادي علي، وأيضًا فيلم التاروت مع الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف وإخراج إبرام نشأت، ستظهر في فيلم اتنين في واحد مع الفنان خالد سليم والفنان لطفي لبيب والمخرج أحمد يسري، بجانب مشاركتها في مسلسل السجل الأسود مع الفنانة دينا والفنان خالد سليم.



نبذة عن حياة مي سليم وبداياتها

عملت مي سليم كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب “عيني” للفنان هشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: “قلبي بيحلم” وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم “إحلوت الأيام”، ثم ألبوم “لينا كلام بعدين” وقدمت كليب “طال” من إخراج رامي محمد، وقدمت كذلك أغنية “أكيد في مصر” وأغنية “هو ده” التي تم تصويرها أيضا في لبنان، بالإضافة إلي أغنية “أحسن ناس" مع المغني محمود العسيلي ثم أغنية “سيبه” ثم أغنية “مين إلى قلك عني” وأيضًا أغنية “سكتالو"، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة، كما شاركت شقيقاتها ميس حمدان ودانا تقديم برنامج التوك شو “حساء الأخوات” على شبكة أو إس إن عام 2012.