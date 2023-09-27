نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا حداد تتألق بإطلالة صيفية من داخل سيارتها (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، أنظار متابعيها في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتألقت بإطلالة صيفية، من داخل سيارتها، تتسم بالبساطة والانوثة على طريقتها الخاصة، مع مكياج ناعم، وتسريحة شعر مميزة.

أحدث أعمال الفنانة ديانا حداد

ومن ناحية أخرى، إصدرات ديانا حداد أغنية يمك مزاجى التي تصدرت تريند يوتيوب وتخطت الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وتستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي، كما طرحت اغنية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

ويذكر ان اخر أعمال ديانا حداد هي اغنية "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها، طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلامًا ولحنًا، طرحت الأغنيتين "مغنجة " و"وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقيًا غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

متى بدأ التاريخ الغنائي للمطربة ديانا حداد ومع من؟

بداية هذا المشوار كان مع أغنية من غبت 1999 كلمات: محمد بن إبراهيم الإبراهيم (الوافي) ألحان: ممدوح سيف، وبعدها توالت تلك النجاجات وخصوصًا مع الموسيقار طلال الذي قدمت معه ٦ أغاني، وجاء ترتيب مشوار ديانا حداد الزمني مع الأغنية السعودية، كالتالي "زمن قاسي 2000 من كلمات: سعود الشربتلي، ألحان: طلال باغر، ليتني ماعرفتك 2002: كلمات: خالد البذال ألحان: راشد الماجد، ياقلبي ارتاح 2002: كلمات: خالد البذال، ألحان: سليمان الملا، بالإضافة إلى ليت القلوب 2008 كلمات: آمال محمد، ألحان: عصام كمال، نعم سيدي 2013 كلمات: مبارك الحديبي ألحان: الموسيقار طلال، ثالث الأعياد 2013كلمات: المهتني، ألحان: الموسيقار طلال.