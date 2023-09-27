نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عزاء المخرج الراحل أحمد النحاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، عزاء المخرج أحمد النحاس اليوم الأربعاء 27 سبتمبر.

وفاة أحمد النحاس

ورحل أحمد النحاس عن عالمنا يوم الاثنين 25 سبتمبر، عن عمر يناهز 73 عامًا.

وأعلنت ابنه المخرج أحمد النحاس عن وفاة والدها عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب ابنته علي صفحتها الشخصية: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

من هو أحمد النحاس

هو مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ مشواره الفني كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء دراسته بالمعهد منذ عام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي

وقام أحمد النحاس بإخراج أول فيلم طويل له في عام 1984، بعنوان "الطائرة المفقودة"، وبعدها أخرج العديد من الأفلام منها "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، كما اتجه في منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية ومن أشهر أعماله: “الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش”