نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز جولدن جلوب تلغي حقوق التصويت لثلاث مخالفين من صناع السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المسئولة عن توزيع جوائز جولدن جولب، عن الغائها لعضوية 3 من المصوتين اصحاب الحق في اختيار الافلام المرشحة للجوائز من كل عام بسبب مخالفتهم للقواعد.

ووفق ديلي ميل، مخالفة الثنائي لما تنص عليه قواعد الانضباط وثقافة الطرح لدى جولدن جلوب، أدى للالغاء رخصتهم.

جولدن جلوب

جوائز إيمي

من الجوائز البارزة أيضًا التي واجهت مشكلات مؤخرًا، جوائز إيمي، التي تواجه هذا العام أزمة اضراب كتاب السيناريو التي تدخل في يومها الـ 51، وقد تتسبب في تأجيل إقامة مراسة توزيع الجوائز لهذا العام.

ووفق موقع ديد لاين، اضراب كتاب السيناريو بمجال التليفزيون والسينما، سيكون لها تأثير على موعد إنطلاق فعاليات الجوائز التي تعادل جوائز الأوسكار للتليفزيون.

ومن المقرر أن يتم غلق باب التصويت على الأعمال المختارة للترشح لجوائز الإيمي هذا العام بتاريخ 26 يونيو الجاري، ثم تم تحديد موعد 14 يوليو المقبل، موعدًا رسميًا للإعلان عن المرشحين بشكل رسمي.

وموعد انطلاق الحفل وتوزيع الجوائز حتى الآن كما تم تحديده بتاريخ 18 سبتمبر، وهذا الموعد أصبح الآن مهددًا بالتأجيل في حال استمرار الاضراب.

تأجيل العمل على مشاريع مارفل

و أزمة اضراب الكتاب في هوليوود، شملت أثارها عدد من الأعمال المنتظرة لتابعة لعالم مارفل السينمائي، بتوقف العمل عليها لأجل غير مسمى.

وبحسب موقع "ديد لاين"، كان من الاعمال التي تأثرت بالإضراب، فيلم blade للنجم ماهرشالا علي، ومسلسل Daredevil: Born Again، الذي سيستمر تعطيل العمل به لأجل غير مسمى.

هذه المشاريع، ضمن أبرز الأعمال الفنية التي تعمل شركة ديزني على إنتاجها للسينما والتليفزيون ضمن عالم مارفل السينمائي.