أحمد فهمي يعود لحب حياته.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من "ألفريدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض مساء أمس الحلقة الثالثة من مسلسل “ألفريدو”، ودارت أحداثه حول ظهور طليق "سارة" ندى موسى في حياتها مرة أخرى، في محاولة منه للعودة لها، وتطور الأمر بذهابه لها في العيادة التي تعمل بها، وحدث مشكلة كبيرة بينه وبين والد مريض، وجده خارجًا من غرفة الكشف، فيعتقد وجود علاقة بينهما، وينفعل عليهم.

ندى موسى تخسر وظيفتها بسبب طليقها



ونتيجة لذلك تركت ندى موسى وظيفتها، وانهارت من البكاء بسبب وجوده في حياتها، وذهبت إلى بيتها وأخبرت والدها وقام بالاتصال به، لتعنيفه على ما حدث، ثم دخلت حجرتها، ووجدت اتصالات هاتفيًا من "فريد" أحمد فهمي.



أحمد فهمي يعود لحب حياته



يطمئن أحمد فهمي على ندى موسى وتخبره أنها ليست بخير وتحتاج للتحدث معه، فيعرض عليها الالتقاء بها في مكان وبالفعل يخرجون معًا وتخبره بكل شئ ليقرر التمسك بها والوقوف بجانبها، كما يخبر كل منهم الآخر بعدم نسيان حبهم لبعض، ويأخذها في زيارة لعمته “سوسو” إلهام شاهين، وتتذكرها، ثم يذهبون بعد ذلك لإحدى اصدقاء إلهام شاهين المقربين، وهناك يعرف أن عمته قد انفصلت عن زوجها بسببه هو واخوته بعدما خيرها زوجها بينهم.

أحمد فهمي يضحي بعمله من أجل عمته

يقرر أحمد فهمي شراء العمارة التي تقطن فيها عمته، لكي لا يطردها منها صاحبها، وحتى لا تقع في مشاكل معه، ويخبر عمته بذلك، فتستغرب من تركه لوظيفته في المطعم وتصفية عمله بالخارج، وتختتم الحلقة بإرسال شخص ما لطليق “سارة” صورة لها وهي واقفة مع “فريد”.



تفاصيل المسلسل



يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

ما هي تفاصيل شخصية إلهام شاهين وأحمد فهمي في حكاية “ألفريدو”؟





وتمر الفنانة إلهام شاهين خلال الأحداث بمشاكل عديدة، حيث تقع في خلاف مع صاحب البناية التي تقيم فيها، أما أحمد فهمي فيظهر بدور فريد، الذي درس الطب لكنه يقرر أن يعمل شيف.



ما هى مواعيد عرض مسلسل "ألفريدو " ؟

العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

نجوم مسلسل حكاية ألفريدو



يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين