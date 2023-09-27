انت الان تتابع خبر قلة أدب.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي ترتكب هذا الشي الفاضح على الهواء.. وهكذا لقنها الجمهور درساً قاسياً بالأدب والأخلاق؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو عفوي لـ لي لي أحمد حلمي، ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، أثار استياء الجمهور.

وظهرت لي لي في الفيديو وهي تغني وتقوم بحركات طريفة، إلا أنها قامت بآخر الفيديو بحركة مستفزة بلسانها، واعتبر الجمهور أنها لا تليق بها.

وانهالت التعليقات على الفيديو والتي جاءت أبرزها: "أي حركة اللسان دي؟"، "شو هذه الحركات والتصرفات؟"، "قلة أدب".