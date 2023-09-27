نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هرمون السعادة ولحقت نفسي..تعرف على خريطة الموسم الغنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الوسط الغنائي حالة من النشاط الفني، فمازال كل مطرب يستمر في طرح أغانيه الجديدة وباقي أغاني ألبوماته، وفي السطور التالية يرصد “الفجر الفني” أبرز الأغاني المقرر طرحها مع دخول موسم الشتاء.



تامر حسني بـ هرمون السعادة

ذاع صيت تامر حسني هذا الصيف بلقب هرمون السعادة، وأعلن عن وجود ألبوم له بهذا الاسم، لم يتم طرحه كاملًا حتى الآن، فتم طرح 3 أغنيات منه وهم “هرمون السعادة”، “مش هتغير علشان حد”، "حوا"، ووفقًا لخريطه تامر حسني سيتم استكمال، باقي الاغاني على الشهور المتبقية من العام.

وكشف تامر حسني، عن سبب تأخر طرح أغاني ألبومه الجديد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكتب: "صباح الفل على أجمل ناس لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم أنا قسمت الألبوم السنة دي على السنة كلها يعني في أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في أوقات تانية عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله".



ما هو موعد طرح لحقت نفسي لـ أصالة؟



تعود أصالة لطرح ألبوم غنائي كامل، بداية من أكتوبر القادم بعنوان "لحقت نفسي" وفي تجربة جديدة تطرح أصالة الألبوم على جزأين ويضم الجزء الأول 6 أغنيات.

ومن المقرر أن تطرح أصالة أغنيات ألبوم بشكل منفرد كل أغنية على حدة، وتبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل بأغنية تحمل اسم "مارس أبريل" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عليم والملحن نور عز العرب، والموزع الموسيقي أحمد المغربي.

في هذا الموعد.. مسار إجباري يستعد لطرح نص الحاجات

تستكمل فرقة مسار اجباري طرح باقي اغاني البوم "،لحقت نفسي " ومن المقرر أن تطرح الفرقة يوم الخميس المقبل أغنية ختام الألبوم بعنوان "آسف" والذي تم طرح 4 أغنيات منه، هي: نص الحاجات، شكرًا، بقيت غريب، بكلمة، والأغنيه الخامسة ستكون "آسف"، وهى من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة.

أحمد جمال يستعد لطرح “سعادة بس”

انتهى أحمد جمال الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره على طريقة السنجل بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة، وهى أغنية سعادة بس وهى لون رومانسي.



محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة“القادم صادم”



روج محمد رمضان لعمل غنائي جديد له، ويستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنية جديدة الأيام المقبلة عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ونشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو داخل طائرته الخاصة ويغني أحدث أعماله الغنائية وعلق على الفيديو قائلًا: "القادم صادم".

اليوم.. دياب يطرح “هاروني بوس”



ويستعد دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "هاروني بوس" ويطرحها اليوم الأربعاء عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد النجار، والموزع الموسيقي حاتم عبدالعزيز الشهير بـ "توما"، والملحن محمد يحيى.