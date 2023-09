نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمي لي كورتيس مرشحة للانضمام لأبطال الموسم الثاني من "وان بيس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع شبكة نتفليكس في الاعتبار، ضم النجمة الحاصلة على الأوسكار جيمي لي كورتيز لأبطال الموسم الثاني من مسلسل "وان بيس" الناجح، المستوحى من مسلسل أنمي شهير.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، المسلسل بعد ما حققه من نجاح، تتطلع نتفليكس الآن لضم مزيد من نجوم الصف الأول بهوليوود لأبطاله، حتى يستمر على هذا النهج.

مسلسل وان بيس

تكرار الانجاز

وكانت قد عبرت النجمة القديرة جايمي لي كورتيس عن فخرها، بأنها سارت على خطى والدتها، بحصدها لأول ترشح لها من جوائز الأوسكار.

هذا الترشح، الذي جاء بعد مرور 60 عام، على حصد والدة النجمة القديرة للترشح نفسه، من جوائز الأوسكار بدورتها لعام 2023 الجاري.

وترشح جايمي لي كورتيس لجائزة افضل ممثلة بدور مساعد من جوائز الأوسكار عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once.

فيلم صنع التاريخ لنجماته

إلى جانب ذلك، أصبح الفيلم الناجح Everything Everywhere All at Once حديث العالم، بعد صناعة نجمه ميشيل يوه للتاريخ في جوائز الأوسكار لعام 2023.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أصبحت ميشيل يوه، أول ممثلة آسيوية، تحصل على ترشح لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي في تاريخ جوائز الأوسكار، عن تجسيدها لدور البطولة في فيلم Everything Everywhere All at Once، الذي حصد بدوره ترشحًا لجائزة أفضل فيلم، وترشيحًا لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد، وأفضل ممثلة بدور مساعد.