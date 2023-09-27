انت الان تتابع خبر حارس الأمن الخاص بـالفنانة المصرية شريهان يخرج عن صمته بعد سنوات من خدمتها ويكشف حقيقتها أمام الجميع: هذا ما تفعله في الخلوات دون علم أحد حتى اقرب المقربين!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المصرية شريهان، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الكبرى لؤلؤة علاء الخواجة.

وعبّرت شريهان عن سعادتها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها من خلال نشر الصور على خاصية الستوري في حسابها على "إنستجرام"، وقد علقت على الصور قائلة: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي.. كل سنة وأنتِ حبيبتي ودنيتي وأميرتي الجميلة". وقد لاقت الصور إعجاب الجمهور وحظيت بتعليقات إيجابية تمنوا فيها سنوات سعيدة لابنتها وأشادوا بجمالها.

وبالإضافة إلى نجاحها الفني، تعرف شريهان بأعمالها الخيرية والإنسانية التي تقوم بها بصمت. وفي هذا السياق، كشف حارس العمارة التي تعيش فيها شريهان عن بعض الأعمال الخيرية التي تقوم بها دون علم الجميع.

وأكد الحارس أن شريهان منذ سنوات تحرص على مساعدة الآخرين ونشر الخير في مصر، حتى وإن كانت خارج البلاد. وقال: "شريهان لم تأتِ للعمارة منذ سنوات، ولكنها تقوم سنويًا بإقامة مائدة رحمن في شهر رمضان المبارك بجوار العمارة في منطقة الزمالك، وتهتم هي وعائلتها بتجهيزها وتنفيذها بأنفسهم".

شريهان بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث بدأت مسيرتها الاحترافية في الرابعة من عمرها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في مجال السينما والمسرح والتلفزيون في الوطن العربي. قدمت أعمالًا رائعة على خشبة المسرح، مثل مسرحية "سك على بناتك" التي قدمتها مع الفنان الكوميدي العظيم فؤاد المهندس. وقد لاقت هذه المسرحية نجاحًا كبيرًا وحظيت بإعجاب الجماهير. تألقت شريهان أيضًا في مسرحيتي "علشان خاطر عيونك" و"شارع محمد علي" مع الملك فريد شوقي. وقد أثبتت في هذه المسرحيتين موهبتها الفنية وقدرتها على تجسيد الشخصيات ببراعة وإثارة. استمرت شريهان في التألق على مر السنين في الوسط الفني العربي. حازت على إعجاب الجماهير وأسرت قلوب الكثيرين من خلال مشاركتها في مسلسل "شهرزاد" الذي أصبح حديث الجميع. وقدمت أيضًا العديد من الأفلام المميزة مثل "خلي بالك من عقلك" مع الفنان الكبير عادل إمام، و"العذراء والشعر الأبيض"، و"ريا وسكينة"، و"الطوق والأسورة". وقد حققت هذه الأفلام نجاحًا كبيرًا وحظيت بتقدير النقاد والجمهور.