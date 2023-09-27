انت الان تتابع خبر الاعلامي نيشان يخرج عن صمته ويهاجم ياسمين عز ويفضح جميع اسرارها..ما قاله قلب موازين القنوات راسا على عقب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق نيشان على غياب ياسمين عز أثناء الفعاليات، معبرًا عن استغرابه من عدم حضورها، وقال: "لقد علمنا أنها لن تحضر أو أنها لا ترغب في الحضور، وليس من الأهمية الكبيرة أن أعبر عن رأيي في ياسمين لأنها بالتأكيد تعمل على تقديم صوتها الشتوي". وأضاف نيشان أنه كان يرغب في طرح بعض الأسئلة على ياسمين، لكنه لم يتمكن من ذلك، وقال: "لا أعتقد أن ما تقوم به هو من باب السذاجة أو الغباء، بل أعتقد أنه سيناريو مكتوب بغرض الترفيه والتسلية. ولا أعتقد أنها تتعامل مع خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة".

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