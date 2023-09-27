المركز الرابع.. رامي جمال يواصل تصدره لتريند يوتيوب بـ "هيبدأ يتكلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل الفنان "رامي جمال" المرتبة الرابعة في تريند يوتيوب بأحدث أغنياته "هيبدأ يتكلم"، حيث حققت نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى 673 ألف مشاهدة في أسبوع واحد فقط.

تفاصيل أغنية "هيبدأ يتكلم"



أغنية "هيبدأ يتكلم" من إنتاج شركة رامي جمال «ار جي»، ومن كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام.



كلمات الأغنية

لسه هيبدأ يتكلم

عن إنه في زمني اتحمل

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا إنه معايا استندل

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي

ما هي آخر أعمال رامي جمال؟



وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "حكايتنا منهيه"، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما تصدر من خلالها التريند على نفس الموقع،وهي من كلمات محمد أبو نعمة، توزيع نابلسي، ألحان وإنتاج رامي جمال، تسجيل الغناء إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ميكس وماستر خالد سند.