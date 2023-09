سامويل ال جاكسون ينضم لقائمة ناجحة لفناني هوليوود المشاركين بدعايا بريطانية

القاهرة - محمد ابراهيم - في مجال الدعايا والاعلان، سبق لعدد من نجوم هوليوود امريكي الجنسية، أن شاركو في تصوير إعلانات دعايا للتليفزيون البريطاني.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان من هؤلاء الفانين من نجح في تقديم هذا النوع من الاعلانات، أحدثهم النجم الكبيرة سامويل ال جاكسون.

ونقلت ديلي ميل، لقطات لقطات من اعلان ترويجي جديد لجاكسون، الذي سبق وأن كان له حضور تليفزيوني مميز عبر مسلسل "سيكرت انفيجن".

نجوم هوليوود شاركو في اعلانات بريطانية

تجارب دعائية أخرى

وكان قد هاجم مؤلف فيلم Taxi Driver ترافيس بيكل، مساعي النجم الكبير روبرت دي نيرو للظهور من جديد في شخصيته التي قدمها بالفيلم، لصالح إعلان دعائي جديد لشركة نقل خاصة.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مؤلف الفيلم، قال ان الشخصية التي جسدها دي نيرو، ما كان لها أن تقبل بمثل هذه التجربة.

إعلان ترويجي جديد

ويعود النجم الكبير روبرت دي نيرو لتجسيد شخصيته الأيقونية من فيلم Taxi Driver للمخرج مارتن سكورسيزي انتاج عام 1976، وذلك عبر مشاركته في إعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص أوبر.

وتقول ديلي ميل، أن عودة دي نيرو لتجسيد الشخصية، سيكون في إعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص الشهيرة، حتى أنه سيستخدم في الإعلان الترويجي جملته الشهيرة من الفيلم You talkin' to me.

عمل درامي جديد

ويجري الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو مفاوضات مع شركة الإنتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.