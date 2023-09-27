سلمان خان يكشف موعد طرح الإعلان الترويجي الأول لـ Tiger 3

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم الهندي الكبير سلمان خان، عن أن موعد طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلمه المنتظر "تايجر"، الذي سيكون الجزء الثالث من السلسلة الناجحة.

ووفق ديلي ميل، أعلن سلمان خان، عن أن طرح الإعلان الترويجي الأول للجزء الجديد من العمل، سيكون بحلول موسم احتفالات ديوالي هذا العام.

سلمان خان وكاترينا كيف

حملة ترويجية

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم المنتظر للنجم سلمان خان، Tiger 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة أفلام شهيرة تدور أحداثها في اطار من الحركة.

ووفق موقع "إنديا توادي"، سيطرح الفيلم رسميًا بالتزامن مع احتفالات مهرجان "ديوالي" في الهند، بمشاركة كاترينا كيف في دور البطولة.

نسخة استثنائية

وكان قد انضم لفريق عمل فيلم سلمان خان المنتظر Tiger 3 أحد المساهمين في صناعة فيلم Avengers: Endgame، منسق مشاهد الحركة "كريس بارنز".

وذلك حسب ما أفاد موقع "انديا توداي"، لذي ذكر أن بارنز سيكون له دور كبير في تنسيق مشاهد الأكشن في الفيلم الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

Tiger 3

عاد النجم سلمان خان لتصوير مشاهد فيلم Tiger 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة أفلام مميزة تحمل العنوان نفسه.

ووفق موقع إنديا توداي، قام سلمان بنشر عدد من اللقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي من المتوقع أن يشهد ظهور مميز للنجم شاه روخان، بعد ربط عالم فيلم "باثان" بسلسل أفلام Tiger حين ظهر بفيلم باثان، سلمان خان كضيف شرف.

وفيلم Tiger 3 من المقرر أن يتم طرحه للعرض في وقت لاحق من هذا العام، مع عودة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي، ومشاركة عمران هاشمي في دور رئيسي.

والفيلم تنتجه شركة الانتاج السيمائي Yash Raj Films وهو من إخراج كل من Kabir Khan و Ali Abbas Zafar.