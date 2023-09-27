تفاصيل شخصية بسنت شوقي في مسلسل "نصي التاني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة بسنت شوقي حاليًا عرض مسلسلها الجديد "نصي التاني" الذي تشارك في بطولته مع علي ربيع، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية مديرة بنك، تجمعها الظروف بـ علي ربيع وتبدأ قصة حب كبيرة بينهم.

من هم أبطال مسلسل “نصي التاني”؟

والعمل تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي والعمل ينتمى لنوعية الـ 10، ويشارك في بطولته كل من علي ربيع، بسنت شوقي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، محمد محمود، وعدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبواليزيد، وغيرهم، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد الجنايني.

بسنت شوقي

آخر أعمال بسنت شوقي

ويذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي هي ظهورها كضيفة شرف في فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي يعرض حاليًا في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم في دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدًا بحسن.

بسنت شوقي

من هم أبطال فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”؟

الفيلم تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، محمد مغربي بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم.

آخر أعمال علي ربيع

يشار أن آخر أعمال علي ربيع هو فيلم "بعد الشر" الذي عرض في موسم عيد الفطر، وشارك في بطولة الفيلم علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.