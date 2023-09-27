شاه روخ خان يواجه منافسة قوية بشباك التذاكر مع هذا النجم بموسم الكريسماس

القاهرة - محمد ابراهيم - ستكون هناك مواجهة مميزة على مستوى شباك التذاكر بين النجم شاه روخ خان، والنجم الهندي باربهاس، بعد أن تحدد طرح الأعمال السينمائية القادمة لهما في نفس التوقيت، بالتزامن مع فترة أعياد الكريسماس.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، تحدد أن فترة الكريسماس ستشهد طرح الفيلم الجديد لشارو Dunki والفيلم الجديد لـ باربهاس، الذي يطرح بعنون Salaar.

شاه روخ خان

الكشف موعد الطرح

وكان قد كشف النجم الكبير شاه روخ خان عن أن موعد طرح ثالث عمل سينمائي له لعام 2023، سيكون بحلول فترة أعياد الكريسماس نهاية العام الجاري.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، اعلن شارو عن موعد طرح فيلم Dunki في موسم احتفالات الكريسماس، خلال حدث ترويجي لفيلم Jawan.

Jawan

وكان قد أعلن مشاركين في صناعة فيلم JAWAN الجديد للنجم شاه روخ خان، أن عدد من مخرجي مشاهد الحركة من افلام شهيرة مثل Avengers و Inception، انضمو لإخراج مشاهد الحركة في الفيلم الجديد المرتقب لملك بوليوود.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، حتى الآن يضم فيلم JAWAN نحو 6 خبراء في مشاهد الحركة، يدعمون عمليات التصوير والإنتاج بخبراتهم بالعمل داخل وخارج بوليوود.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك إقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.