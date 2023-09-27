نتفليكس تعلن اسلوب بث النسخة الواقعية من "لعبة الحبار"

القاهرة - محمد ابراهيم - تضع شبكة نتفليكس ضمن خطتها طرح نسخة حية من مسابقة مسلسل "لعبة الحبار"، قررت أن تقدمها على مجموع حلقات للعرض عبر شبكته الرقمية.

ووفق "ديد لاين" حددت نتفليكس، أن أسلوب طرح الحلقات سيكون بالتعاقب، ولن تطرح للعرض دفعة واحدة، كما هو الحال بالنسبة لعدد من الأعمال التليفزيونية الأخرى.

لعبة الحبار

اللقطات التوشيقية

وكانت قد طرحت شركة نتفليكس اللقطات التشويقية الأولى للنسخة الواقعية من مسلسل لعبة الحبار، بعد إعلان شبكة البث الرقمي عن انتاجها لنسخة واقعية من المسلسل، في صورة برنامج تنافسي ينقل اللعبة المثيرة للجدل للعالم الواقعي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، نسخة البرنامج الواقعي من لعبة الحبار، أطلقتها نتفليكس في برنامج مسابقات باسم Squid Game: The Challenge، وستضم ما يصل لـ 456 مشارك من المتنافسين في هذه النسخة الواقعية المثيرة.

أخبار الموسم الثاني

و خلال حدث جماهيري كبير في مدينة ساو باولو البرازيلية من تنظيم منصة نتفليكس، أعلن رسميًا عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل لعب الحبار الشهير، مع الكشف اسماء عدد من الممثلين المنضمين حديثًا للمسلسل.

ووفق ما ذكره موقع "ديد لاين"، الموسم الجديد من المسلسل سيضم اسماء جديدة منها Lee Jung-jae، مع عودة المخرج Hwang Dong-hyuk لإخراج الجزء الثاني.