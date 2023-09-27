تفاصيل شخصية ماجد المصري في مسلسل "مفترق طرق"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر فريق عمل مسلسل "مفترق طرق" الإنتهاء من المراحل الأخيرة من المونتاج ليتك عرضه عبر منصة شاهد وشاشة mbc، وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي درامي مشوق.

شخصية ماجد المصري في مسلسل “مفترق طرق”

ومن المقرر أن يجسد ماجد المصري خلال العمل شخصية محافظ وهو زوج هند صبري والتي تقدم شخصية محامية، والعمل مكون من 45 حلقة وهو مأخوذ عن المسلسل الاجنبي " the good wife".

ويشارك في بطولة العمل كل من هند صبري، ماجد المصري، إياد نصار، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، نهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

أعمال قادمة لـ ماجد المصري

وفي سياق آخر تعاقد الفنان ماجد المصري، على المشاركة في فيلم "الغربان" بطولة النجم عمرو سعد وعددًا كبيرًا من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسماءهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة. ليبدأ تصوير مشاهده خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

ما هي آخر أعمال ماجد المصري؟

يشار أن آخر أعمال ماجد هو مسلسل المداح الذي عرض في رمضان والمسلسل من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشكو إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما شارك ماجد المصري أيضًا في مسلسل "ضرب نار" مع ياسمين عبد العزيز بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، النجم ماجد المصري، سهير المرشدي، إيمان السيد، إنتصار، أحمد بدير، دنيا المصري، أحمد عبد الله محمود، مها نصار، أحمد غزي، هدى الأتربي، وغيرهم من النجوم.

أعمال قادمة لـ هند صبري

وجدير بالذكر أن تستعد هند صبري لتصوير مسلسل "البحث عن علا 2"، وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم هند صبري، محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، فتحي عبد الوهاب، دينا، يسرا، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من إخراج هادي الباجوري.