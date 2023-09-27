شيري عادل تنضم لـ فريق عمل "عادل مش عادل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعاقدت الفنانة شيرين عادل على فيلم "عادل مش عادل" للنجم أحمد الفيشاوي، والذي بدأ تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية، ليكون جاهزا لطرحه في دور العرض في الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، وتلعب شيري دور البطولة النسائية أمام أحمد الفيشاوي، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل المشارك.

أحمد الفيشاوي يروج لـ فيلم "عادل مش عادل"

وفي سياق آخر شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه من قبل مجموعة من الصور الجديدة له أثناء تصوير فيلمه الجديد "عادل مش عادل"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر الفنان أحمد الفيشاوي صور كواليس فيلمه الجديد "عادل مش عادل "عبر حسابه وعلق على هذه الصور قائلًا: "لقطات غير ملونة من تصوير فيلم عادل مش عادل.. قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.. منتج ومنفذ أحمد بجة.. مدير تصوير هيثم ناصر.. إخراج أحمد يسرى، بس سؤال اللي مجنني مين ده".

ما هي آخر أعمال أحمد الفيشاوي؟

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان طرحه أغنية إمبابة أجمل من باريس الأغنية الدعائية لفيلم رهبة والتي شاركها الغناء فيها مطرب المهرجانات مسلم وتدور أحداث الفيلم حول مجرم يدعى "سيد رهبة"، يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسًا على عقب، ليصبح خائفًا من الجميع.

ويشارك فى بطولة فيلم رهبة، بجانب أحمد الفيشاوي ونسرين أمين مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ثراء جبيل وسما إبراهيم والفنان السعودي محمد القس ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وإسماعيل فرغلي وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزي، من تأليف محمد علام، وإشراف عام دكتور يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

ما هي آخر أعمال شيري عادل؟

وجدير بالذكر أن آخر أعمال شيري عادل هو فيلم "لف وارجع تاني" أبطال فيلم "لف وارجع تاني" بطولة شيرى عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي