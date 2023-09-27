بعد طرحه بأسبوعين فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" يحقق 12 مليون جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” إيرادات بلغت 12 مليون جنيه بعد طرحه بأسبوعين في السينمات، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

"ڤوي ڤوي ڤوي" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.



ما هي آخر أعمال محمد فراج؟

يذكر أن يعرض حاليا للفنان محمد فراج فيلم “وش في وش” الذي يشارك في بطولته كل من: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم" وش في وش"

تدور قصة فيلم “وش في وش" في إطار اجتماعي كوميدي لايت داخل شقة زوجية تجتمع بالمصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ويجسد خلاله الفنان بيومي فؤاد شخصية عزيز- والد شريف الزوج- محمد ممدوح- متزوج من زينب وتجسدها سلوى محمد على، وقدما فواصل أيضًا مهمة من الضحك، بينما يقوم الفنان سامي مغاوري بدور مهاب والد داليا الزوجة- الضعيف جدًا أمام زوجته إنعام وتجسدها أنوشكا، وقدما ديو قويا أمام الشاشة، حتى ينجح في النهاية في التحرر والتخلص منها بالطلاق، كونها شخصية انفعالية مسيطرة وتحث على المشاكل وأنانية جدًا جسدتها بأسلوب مميز.