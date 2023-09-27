فيلم "وش في وش" يحقق 232 ألف جنيهًا أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم «وش في وش»، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، وجاء أمس في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، حيث بلغت إيراداته 232 ألف جنيهًا، والفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي.



قصة فيلم "وش في وش"



تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما.





ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.



من هم أبطال فيلم وش في وش؟

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والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: "محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي"، وإخراج وليد الحلفاوي.



ما هي أعمال محمد ممدوح المقبلة؟



وفي سياق آخر، ينتظر محمد ممدوح حاليًا عرض فيلم "شقو" الذى يشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، جميل برسوم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن مشوق.



من هم أبطال فيلم "شماريخ"؟



والجدير بالذكر أن أمينة خليل تنتظر حاليًا عرض فيلم "شماريخ" الذي تقوم ببطولته بجانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، هدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.