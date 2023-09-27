انت الان تتابع خبر بعد أن أحرق قلبها بدعوة موجعة بجوار الكعبة.. محمد الترك يخرج عن صمته ويفضح دنيا بطمة ويكشف سرها المحرج.. لن تتوقعوا ما فعله!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتقد المنتج البحريني محمد الترك طليقته المغنية المغربية دنيا بطمة في تصريحات جديدة عبر مقطع فيديو على "تيك توك".

لم تكترث دنيا بطمة لتصريحات طليقها وقامت بعرض أحدث إطلالاتها عبر "إنستغرام". ظهرت بفستان أزرق نيلي ضيق يبرز جمالها وبدت بشكل مختلف تمامًا بفضل استخدامها لتقنية "الفوتوشوب".

رد المنتج البحريني على أسئلة المتابعين، مؤكدًا أنه لم يعد يحب زوجته السابقة وأنه من المستحيل أن يعود إليها. قال: "حتى لو كان المقابل أن تغفر لي ذنوبي، فأنا أفضل أن يُلقى بي في نار جهنم بدلاً من العودة للعيش معها تحت سقف واحد". وصفها بـ "سبيستون"، في إشارة إلى تغيير شكلها بسبب عمليات التجميل.

وقال الترك باللهجة المغربية: "وإذا قالوا لي رب العالمين سيغفر لك جميع الذنوب التي ارتكبتها في حياتك وتعود لتكون سبيستون، فأقول لهم أريني باب جهنم".

وأضاف: "من يستهان بك، يستهان به في العشرة. وليس لدي مشكلة في عدم القيام بأي عمل خيري، فأنا لا زلت رجلاً وما زال لدي فن وما زال الناس يحبونني".

أثار محمد الترك ضجة كبيرة بعد ظهوره أثناء أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة. استغل فرصته، وهو يقف بجانب الكعبة المشرفة، ليدعو على دنيا بطمة وكل من حرمه من رؤية ابنتيه غزل وليلى