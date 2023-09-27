انت الان تتابع خبر منع الفنان المصري محمد رمضان منعا باتاً من التمثيل والغناء ومصير جعفر العمدة 2..خبر صادم للجميع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في آخر تطورات القضية، قررت محكمة القضاء الإداري رفض الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين ضد الفنان الشهير "رمضان" بهدف منعه من ممارسة فنون الغناء والتمثيل. وأعرب المحامي الذي رفع الدعوى عن رأيه قائلاً: "يعد الفن مرآة للمجتمع، حيث يعكس تقدمه أو تخلفه، وله دور هام في تشكيل المجتمعات، فإما أن يقود المجتمع نحو التقدم، أو يدفعه نحو الانحدار والتدهور".

وأضاف المحامي: "الفن هبة إبداعية، وهو موهبة يمنحها الخالق لكل فرد بدرجات متفاوتة، وبالتالي لا يمكن تصنيف الجميع كفنانين، إلا الذين يتميزون بقدرتهم الإبداعية الفذة". وجاء في الدعوى المقدمة: "يجب أن ندرك أن الطريق الفني الهابط الذي تبعه شبابنا على مر السنين الأخيرة، سيؤدي بالتأكيد إلى الانجراف نحو التعاطي مع المخدرات وتفكيك القيم الأخلاقية، وهذه هي الخطيئة الكبرى التي يمكن ارتكابها ضد الشعب".