انت الان تتابع خبر نسرين طافش تخرج عن صمتها وتوجه رسالة لكل الراغبين في الزواج بها ... ما قالته الفنانة صدم الملايين !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توجهت الفنانة السورية نسرين طافش برسالة غامضة لشخص غير معروف عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام. وعبّرت نسرين في الرسالة عن استيائها من هذا الشخص، دون أن تكشف عن هويته.

وجاء في الرسالة: "المحترم وهو زعلان محترم.. وهو متغاظ محترم.. وهو بيبعد محترم.. وهو بيتخانق محترم.. وهو بيكرهك محترم وهو بياعتب محترم.. يا بخت اللي يعرف حد محترم".

يُذكر أن نسرين طافش أعلنت مؤخرًا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، حيث نشرت تصريحًا يؤكد انتهاء علاقتهما وطلاقهما بشكل هادئ وسلمي، وطلبت من الجميع احترام خصوصيتها في هذا الأمر.