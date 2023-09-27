انت الان تتابع خبر علاقة ياسمين عز بالإعلامي نيشان تشعل السوشيال ميديا.. لن تصدق ما مارسه معها في الأوتيل بكل جنون واجبرها على التغيب عن حضور منتدى دبي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت مقدمة البرامج المثيرة للجدل ياسمين عز لهجوم مبطن من الإعلامي اللبناني نيشان أمام الحضور في منتدى الإعلام العربي بدورته الـ 21 في دبي.

كان من المفترض أن تحضر ياسمين عز جلسة المنتدى التي كان من المقرر أن يديرها نيشان، ولكنها غابت عن الجلسة.

قبل حضور ياسمين عز للجلسة، حدث جدل كبير على تويتر بسبب تغريدة نيشان الترويجية للجلسة، حيث طلب من الجمهور طرح أسئلة لياسمين عز في اللقاء. وقد تنوعت ردود الفعل حول هذا الموضوع، فبعض الأشخاص طالبوا نيشان بعدم مقابلة ياسمين عز، بينما اتهمه آخرون بمحاولة صنع ترند من خلال هذا الحوار.

قال الإعلامي نيشان في تصريح صحفي إنه ليس هو من قال الكلمة التي أثارت الجدل، بل المنتدى. وأضاف أنه استخدم تلك الكلمة المثيرة لأنها تستطيع أن تجمع كل الآراء وتحدد من هو الإعلامي. وأكد أنه يفهم تماما قواعد الإعلام، وأنه يقول لأصدقائه إن هناك أشخاصا يظهرون على التلفزيون وإذا كانوا في نفس الصف معه فيمكنه إما أن يرفضهم أو يخرجهم من الصف.

ويبدو أن غياب ياسمين جعلها مرة جديدة ورغم عدم حضورها أو تبرير غيابها إلا أنها تمكنت من أن تصبح محور الاهتمام في جلسة لم تحضرها في الأصل.

وعندما شعر نيشان بأن ياسمين لن تحضر، قال أنه عرف أنها لن تأتي أو أنها لا ترغب في الحضور. وأضاف أنه ليس مهما كثيرا ولا يجب أن يعبر عن رأيه بشأن ياسمين. وقال بأنه يعتقد أنها تحضر صوتها الشتوي. ومن بين الأسئلة التي كان يرغب في طرحها على ياسمين، قال بأنه يمكنها الإجابة عليها في وقت لاحق. وأكد أنه لا يعتقد بصدق سذاجتها أو بتفاهتها أو غبائها، وأنه لا يعتقد أن ما تفعله هو سيناريو مكتوب بغرض التسلية. وأضاف أنه لا يعتقد أنها تتعامل بهذه الطريقة مع خطيبها أو زوجها المستقبلي.

من جانبها، لم تعلق ياسمين حتى الآن على غيابها عن الجلسة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حتى على حساب المنتدى على إكس.