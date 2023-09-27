انت الان تتابع خبر ما حدث لي صادم لايمكن تحمله ابدا في هذا المشهد كارثي..منة شلبي تخرج عن صمتها وتفضح كواليس اجرا مشهد لها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة منة شلبي عن كواليس أول أعمالها الفنية في فيلم الساحر عام 2001، حيث شاركت في الفيلم إلى جانب الراحل محمود عبد العزيز. وقد سخرت من أدائها في الفيلم ووصفته بأنه كان كارثيًا.



وفي لقاء مع الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين، أكدت منة شلبي أنها لم تكن تجيد التمثيل في ذلك الوقت، وكانت تشعر بالتعب والإرهاق خلال تصوير الفيلم، مما أثر على أدائها وجعله كارثيًا بالنسبة لها.



وأشارت منة شلبي إلى أنها كانت تعاني من زيادة الوزن في تلك الفترة، حيث كانت تحب تناول الطعام بشكل كبير ولم تكن تعرف كيف تتوقف عن ذلك. ولكنها حاولت التخلص من الوزن الزائد من أجل العمل في مجال الفن.



وأضافت أنها عملت على إنقاص وزنها لكي تحصل على موافقة مخرج الفيلم رضوان الكاشف للمشاركة في العمل. وبعد الحصول على الموافقة، عادت منة شلبي لتناول الطعام مرة أخرى وزادت من وزنها مرة أخرى قبل موعد التصوير.



وختمت منة شلبي حديثها قائلة: "كنت كارثة في فيلم الساحر، كنت سمينة وأحب الأكل كثيرًا، ونحفت قليلاً ولكن بعدها عاد وزني يزيد مرة أخرى، لدرجة أن أستاذ رضوان الكاشف كان يقول لي: هل أنا أصور فيك؟".