ياسمين عز تتخذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي اللبناني نيشان

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية ياسمين عز، للرد على سخرية الإعلامي اللبناني نيشان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ” وذلك بعد غيابها عن جلستها في منتدى الإعلام الذي أقيم في دبي.

ياسمين عز ترد على إساءة الإعلامي نيشان

وقالت ياسمين عز عبر موقع “ انستجرام ”: “انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى”.

وتابعت: “بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل فوضوي أخلاقا وقانونا”.

وأضافت: "سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق وليعلم الجميع أنني لم أنحدر إلى مستوى رد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية".

غياب ياسمين عز عن حضور منتدى الإعلام العربي

جدير بالذكر أن الإعلامية ياسمين عز تغيبت عن حضور منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي، وهذا ما أثار غضب الإعلامي نيشان الذي قام بتنظيم المنتدى، لأنها لم تعتذر عن عدم الحضور.

تعليق نيشان على غياب ياسمين عز

وعلق الإعلامي نشيان على غياب ياسمين عز من المنتدى الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، وكان من المقرر أن يحاورها أثناء إدارته للندوة وقال: "وينها ياسمين؟ أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".

وبدأ نيشان الجلسة في غيابها وهذا أعتبره موقف محرجًا، وسأل عن سبب غيابها وقال: "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم ولازم أعطي رأيي عن ياسمين".