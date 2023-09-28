تعرف على توقعات برج العقرب 28 سبتمبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج.

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

توقعات برج العقرب يوم 28 سبتمبر 2023

على الصعيد المهني:

ستشعر اليوم أنك تحتاج مشورة الكبار ذوي الخبرة من حولك، حتى تستطيع أن تتخذ قرارا تنوي تنفيذه، ولكنك تنتظر تشجيعا لتنفيذه.

على الصعيد العاطفي:

عليك أنت تكون صادقًا أثناء التعبير عن مشاعرك، خاصة لشريك حياتك.

على الصعيد الصحي:

عليك الاهتمام بصحتك النفسية.