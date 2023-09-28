بعد اعتذار رامي صبري.. حمادة هلال يشارك طلاب الإسكندرية فرحتهم

القاهرة - محمد ابراهيم -



بعد عدة نجاحات متتالية حققها النجم حمادة هلال في الآونة الأخيرة، من بين مسلسلات وأغنيات وآخرهم تألقه في حفل "ليلة الدموع" بالسعودية، فيستعد غدًا لإحياء حفلًا غنائيًا بمناسبة تخرج الدفعة الـ 81 من كلية الآداب بالإسكندرية، بمشاركة مطرب المهرجانات مسلم، بعدما أعتذر الفنان رامي صبري عن إحيائها.



ومن المقرر إقامة الحفل فى فندق جولدن جويل حسبما أعلنت الشركة المنظمة، يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، وتفتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



قبل أيام من أحيائها.. إلغاء حفل رامي صبري يثير غضب طلاب الإسكندرية



وكان من المقرر أن يحيي الحفل السوبر ستار رامي صبري إلا أنه قد أعتذر مساء أمس للجمهور السكندري عن إقامته بسبب حدوث خلاف مع منظم الحفلات وليد منصور، وكشف ذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع الاجتماعي.



وكتب صبري عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "بعتذر لجمهوري في الإسكندرية لعدم حضوري حفل كلية آداب اللي كان مقرر إقامته يوم الخميس الموافق 28/9/2023، لعدم إلتزام منظم الحفلات وليد منصور بالاتفاقات بيننا لذلك قررنا إلغاء الحفل.. وشكرًا ".