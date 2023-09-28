فى أول عرض مسرحى لهما.. مي عز الدين تنافس منة شلبى بموسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعاقدت الفنانة مى عز الدين على تقديم أول عرض مسرحي لها بموسم الرياض، وسيتم الكشف تفاصيل العرض والنجوم المشاركين بجوار مي عز الدين في البطولة خلال الفترة المقبلة.

منة شلبى تقدم ٦ شخصيات بالمسرح

وفى سياق آخر كشف السيناريست مدحت العدل عن تفاصيل جديدة لأول مسرحية موسيقية استعراضية ستقدمها النجمة منة شلبي، مشيرا إلى أنها ستقدم 6 شخصيات داخل العمل، وعدة أغنيات واستعراضات بالتعاون مع صناع مسرحية شارلي شابلن، على أن يقام العرض الأول في موسم الرياض.

ما أهم أعمال مى عز الدين الفنية؟

قدمت مى عز الدين باقة من الأفلام والمسلسلات التى تميزت بها، وكان أول عمل فنى لها فيلم رحلة حب، كما قدمت فيلم كلم ماما، فرح، كيمو وأنتيمو،بوحة، أيظن،عمرو وسلمى،وغيرها، ومن أهم المسلسلات التى قدمتها مسلسل أين قلبى، الحقيقة والسراب،الشك، خيط حرير، سوق الكانتو.

ما أهم أعمال منة شلبى الفنية؟

شاركت منة شلبى بالعديد من الأعمال السينمائية والدرامية ومنها فيلم بنات وسط البلد، أنت عمرى، أحلام عمرنا، واحد من الناس، كما قدمت العديد من المسلسلات ومنها سلمى ياسلامة، سكة الهلالى، حارة اليهود، ليه لأ.