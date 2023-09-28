انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي في أحدث إطلالة لها .. اللطف يذيب القلوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صوراً جديدة لها بإطلالة كاجوال خريفية، وذلك في أحدث ظهور لها.

وارتدت هيفاء “جاكيت جينز أبيض وقميص وبنطلون”، وعلقت على الصور: “اللطف يذيب القلوب، وعندما تؤمن بنفسك وتعرف أنك مكتفي سيلمس النور الذي تشع به”. الجميع من حولك.”

وقد توالت تعليقات الجمهور على الصور معربة عن اعجابها بإطلالة هيفاء وهبي وأناقتها، فيما أكد قسم آخر من المعلقين أن الفنانة اللبنانية تتخفى وراء الفلاتر وادخال التعديلات على الصور لتبدو أصغر سناً مؤكدين أنها وبالرغم من ذلك بدت واضحة عليها معالم التقدم في السن.

وكانت النجمة اللبنانية قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في منطقة الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري غفير، ونشرت صورا ومقاطع فيديو من كواليس الحفل عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها إنستغرام، وعلقت عليه قائلة: “هذا الحفل سيبقى في قلبي لفترة طويلة. مصر أنا أحبك”. .