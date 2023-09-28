لإنتصار حرب أكتوبر.. أحمد جمال يحيي حفل غنائي في محافظة قنا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب أحمد جمال لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها يوم الاثنين الموفق 2 أكتوبر، في محافظة قنا، للإحتفال بالذكري ال50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حفل أحمد جمال

ويقدم أحمد جمال مجموعة من أغانيه المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

وفي نفس السياق بدأ أحمد جمال الترويج عن حفلته الغنائية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد جمال في مقطع الفديو، علي صفحته الشخصية وهو يغني مقطعًا من أغنية أغنية ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك حسي بالناس الغلابة اللي زيي بعد إذنك بطلي تحلوي أكتر واوعي وشك يوم يكشر واضحكي دائما يا سكر ياللي سابقة بجد سنك.

وعلق أحمد جمال علي المقطع الفيديو قائلا: "استنوني في حفل ميدان الساعة محافظة قنا يوم الاثنين 2 أكتوبر ضمن احتفاليات انتصارات أكتوبر".

أحدث أعمال أحمد جمال

ويذكر أن طرح المطرب أحمد جمال مؤخرا أغنية بعنوان "أنا اشتريت" والتي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته الشخصية موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أنا أشتريت" من كلمات مصطفى حدوتة، من ألحان أحمد جمال، توزيع ومكساج coolpix boy.

كلمات أغنية أنا أشتريت

وتقول كلمات الأغنية: "خذ قلبي وأعطه ما تحصل عليه، يكفي أنك تبقى حبيبه، ومصيبته، يا له من حظ ويا نعمة، ستبقى نصيبه، خذ عيني وخطفتها وسهرها، فأنت الدنيا ومركزها، وطبيعي أن الشيء الحلو يقع في يد من يقدره، لا بصراحة أحببته. لقد تجدد قلبي ووجدت نفسي معك. اشتريته. لا، لقد اكتفيت منه. كنت أستدير وأسير خلفك خطوة بخطوة".