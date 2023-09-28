والدة داليا شوقي عن انتقادات مشهد ابنتها في سفاح الجيزة: المخرج قال مسؤوليتي وحرام تشيل شيلة غيرها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة منال الفطاطري والدة داليا شوقي، عن تعليقها التي كتبته علي صفحتها الشخصية وذلك بعد الهجوم التي تعرضت له أبنتها عن دورها في مسلسل "سفاح الجيزة"، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "الستات" مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، عبر شاشة "النهار".

والده داليا شوقي عن تعرضها للإنتقادات: الموضوع زاد عن حده

وقالت منال الفطاطري: "لن أدعي أني فقيهة في اللغة العربية ولكن عندي شوية خبرة وبحب اللغة بتاعتي وبستطعمها، وبحب أحس بكلامي وانتقيه وفيه فرق بين “إلى” و"يا"، وكان فيه فئة من الناس مش كتير بيئذوني أنا وبنتي وكنت بحاول أتغاضى وأسيب كل واحد يقول اللي عاوزه.. لقيت الموضوع زاد عن حده ولقيت تريقة وحاجات مش هتفيد ولا هتقدم بل بالعكس ممكن تئذي وتأخر".

والدة داليا شوقي: أنا اتحرقت على بنتي

وتابعت حديثها: "لما أقول رأيي في حاجة يبقى من جوايا عاوزة رأيي يتسمع ويكون ذو قيمة عكس لما أشتم حد واتريق عليه وأنا اتحرقت على بنتي وناس كتير علقت وقالت لي أنتي هتكفرينا، لأ ده تعبير مجازي بمعنى شوية رحمة وأنا بقصد فئة من الناس مش بوجه كلامي للناس كلها، قصدت الناس اللي فيه في كلامها تطاول شديد ووراه عدم رحمة ورقة في القلوب".

والدة داليا شوقي: بنتي عملت المشهد بإحساس شديد

واستكملت: "إحنا كبرنا على معشر قريش وأبو لهب واللي هما الناس اللي معندهمش رحمة، لكن أنا مجبتش سيرة نسب النبي ده كان تخيل مغلوط من الناس لإن المقصود تعبير مجازي ودعمته بعبدة الأصنام وهو أيضا تعبير مجازي بمعنى أنكم لا تتفكرون فيها، لإن بنتي عملت المشهد بإحساس شديد اللهجة وكل خلية في جسمها بتتكلم من صوت ونظرات وأداء ولما أشوف حد متقمص ومتحرك وواكل الشخصية وعايش فيها غير لما أشوف واحدة زي تمثال فهل أنتم تعبدون الأصنام؟".

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

تدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة.

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر