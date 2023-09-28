هنا الزاهد تهدي درع تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية لـ أحمد السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 14، الفنانة هنا الزاهد عن مسلسل سيب وأنا أسيب، والذي تعاونت خلاله لأول مرة مع الفنان أحمد السعدني، وحققا نجاحًا كبيرًا.

وأهدت هنا الزاهد، جائزة التميز والإبداع في مهرجان الفضائيات العربية، للفنان أحمد السعدني، قائلة: متشكرة جدًا على الجائزة دي، وعايزة أشكر أنور الصباح على المشروع ده، وأشكر أستاذي وائل إحسان، وبشكر كل زملائي وأولهم أحمد السعدني لأنه تعب معايا جدًا، وهو يستاهل الجائزة دي زيي بالضبط وبهدي له الجائزة دي ولكل الناس اللي اشتغلوا في المسلسل.

قصة مسلسل سيب وأنا أسيب

وعُرض مسلسل سيب وأنا أسيب، على منصة شاهد vip، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الكوميدية، وتدور أحداثه حول نبيلة -هنا الزاهد-، الفتاة الإسكندرانية الحالمة بمجال الأزياء، ويتحقق الحلم يومًا ما وتصير مصممة أزياء مشهورة، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار، في ظل العديد من المفارقات التي تجمعها بـ إبراهيم -أحمد السعدني-.

واستطاع المسلسل الكوميدى "سيب وأنا اسيب" بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، الذى عرض على منصة شاهد من تحقيق إشادات جماهيرية كبيرة، وذلك بسبب الأفكار المبتكرة بالعمل، وجودة القصة والديكور والمناظر والإخراج، وتصدر العمل منصة شاهد وحظى على أعلى نسبة مشاهدات في مصر وخارج مصر، كما تصدر تريند جوجل بسبب تفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب

وشارك في بطولة مسلسل سيب وأنا أسيب، بجانب الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد، العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

أحدث اعمال هنا الزاهد

ويذكر ان اخر اعمال هنا الزاهد هو تصوير الجزء الثاني من فيلم “قصة حب” الذي نجح جزءه الأول بشكل كبير وهو ما دفع الجمهور لطلب جزء ثاني منه، واستجاب أبطال العمل لذلك ويكون التصوير بداية أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من تحضيراته حاليًا ومن المقرر طرحه خلال شهر فبراير المقبل بجميع دور العرض، من بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، آية سماحة، يارا جبران، محمود السيسي، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، تأليف رنا ابوالريش وإنتاج شركة الصباح إخوان ومن إخراج وائل إحسان، وتم تصوير العمل في لبنان، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.