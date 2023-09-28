احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. أحمد سعد يتلو القرآن

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان أحمد سعد جمهوره احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر مقطع فيديو وهو يتلو القرآن الكريم من الآية 56 من سورة الأحزاب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا …. كل عام وانتم بخير".

أحدث اعمال احمد سعد

في سياق متصل، يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفل ضخم بالإمارات، على مسرح كوكاكولا أرينا، الجمعة 29 سبتمبر، بمشاركة مريام فارس والسعودي عايض والفنان العراقي دي جي أصيل، وتم فتح شباك الحجز للحفل المفتوح للجماهير.

دويتو أغنية "قلب صافي"

دويتو أغنية "قلب صافي" لـ أحمد سعد ومها فتوني، من كلمات الشاعر فارس قطارية، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو، شارك سعد جمهوره ومتابعيه مقطع الجزء الثاني مع دويتو غنائي له مع المطربة اللبنانية مها فتوني وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: "الجزء الثاني من أغنية قلب صافي، الله الله على الكوبليه ده".



آخر أعمال الفنان أحمد سعد

كانت آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية أغنية “ دب دب ” والتي طرحها منذ شهر على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية "دب دب"

انا طالع وماليش سقف

و الواحد مني ب الف

مش عارفين يعملوا زي ومني بيضربوا كف في كف

لما ادخل اخش بقلب

لما اجي بيخدوا الجنب

خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل علي ارض بالدب

دب دب دب دب دب

انا ماشي ومبوقفش

انا بنزل الم وأؤش

مبحبش الف وادور

انا اشغل الف ل الف

انا ايدي في حرير تتل

وتقيل علي اي تقيل كلها قدامي تخف

ايدي مش هتبطل عد

و اللى معايا مش مع حد

مشغلش دماغي بحد علشان كلها علي قد القد

انا هلعب يا مفيش لعب

بستسهل كل الصعب

و في اي مكان تلقيني مطرح ما الرجل تحب تدب

دب دب دب دب

انا جاهز من دلوقت

مش لسة هضيع وقت

طالع من فوق علي فوق والباقي من تحت

لما اجي انا باكل الج

حلو ومن غير ما احلو



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