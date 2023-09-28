أحمد سعد يهدي تكريمه لمحمد رمضان في مهرجان الفضائيات العربية لعام 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد سعد علي حصوله على جائزة أفضل مطرب من مهرجان الفضائيات العربية لعام 2023 بدورته الـ 14، معربا عن سعادته.

أحمد سعد يهدي تكريمه لمحمد رمضان

وأهدى المطرب أحمد سعد جائزته لـ الفنان محمد رمضان، إذ قال على هامش مهرجان الفضائيات العربية لعام 2023: ألف شكر أنا بهدي الجائزة دي لمحمد رمضان، عم العالم، وأنا تأثرت بـ مقدمة هالة سرحان، وشكرًا جدا لكل الناس اللي دعمتي وصوتتلي.

أحمد سعد يتلو القرآن



كما هنأ الفنان أحمد سعد جمهوره احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر مقطع فيديو وهو يتلو القرآن الكريم من الآية 56 من سورة الأحزاب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا …. كل عام وانتم بخير".

احدث أعمال احمد سعد

ومن ناحية أخرى، تصدر الفنان أحمد سعد تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" وحصد المركز السابع بأغنيته الجديدة “ قلب صافي ” والتي طرحها منذ ٧ أيام.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

كانت آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية أغنية “ دب دب ” والتي طرحها منذ شهر على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية "دب دب"

انا طالع وماليش سقف

و الواحد مني ب الف

مش عارفين يعملوا زي ومني بيضربوا كف في كف

لما ادخل اخش بقلب

لما اجي بيخدوا الجنب

خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل علي ارض بالدب

دب دب دب دب دب

انا ماشي ومبوقفش

انا بنزل الم وأؤش

مبحبش الف وادور

انا اشغل الف ل الف

انا ايدي في حرير تتل

وتقيل علي اي تقيل كلها قدامي تخف

ايدي مش هتبطل عد

و اللى معايا مش مع حد

مشغلش دماغي بحد علشان كلها علي قد القد

انا هلعب يا مفيش لعب

بستسهل كل الصعب

و في اي مكان تلقيني مطرح ما الرجل تحب تدب

دب دب دب دب

انا جاهز من دلوقت

مش لسة هضيع وقت

طالع من فوق علي فوق والباقي من تحت

لما اجي انا باكل الج

حلو ومن غير ما احلو

