نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يثير الجدل مُجددًا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس فاعليات الدورة الـ 14 من مهرجان الفضائيات العربية، في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم رنا رئيس، هنا الزاهد، طه دسوقي، مي عمر، محمد سامي وغيرهم.

إثارة جدل محمد رمضان

وحرص الفنان محمد رمضان على التواجد ضمن فاعليات المهرجان، وتفاجئ الجمهور من ارتداؤه بدلة بيضاء مع قميص شباك شفاف وكإنه يخطوا على خطوات إثارة الجدل مثلما فعل أحمد سعد سابقًا.

محمد رمضان خارج رمضان 2024



ومن ناحية أخرى، يغيب محمد رمضان عن المشاركة في موسم رمضان 2024، بعد تأجيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ويتفرغ رمضان في الفترة الحالية للسينما فقد تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان أسد أسود، تأليف وإخراج محمد دياب، ومن المفترض أن يعلن عن بداية التصوير خلال الفترة القادمة.



ما هي آخر أعمال محمد رمضان؟



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



قصة مسلسل “جعفر العمدة”



يحكي المسلسل قصة جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الممثل محمد رمضان، وهو رجل أعمال شهير بتعدد زيجاته، إذ تزوج 4 مرات، ولكنه يواجه أزمة عائلية صادمة بعد اختطاف ابنه الوحيد من قبل عدوه الذي يريد الانتقام من العمدة وجعل نسل عائلته يجف، ومن ثم، يتعرف جعفر على عايدة ويقع في حبها حد الجنون، ولكن تكون قصة حبهما محفوفة بالمخاطر، خصوصًا بعد عودة ابن جعفر العمدة من الاختطاف، حيث يدعي جعفر أمام والدة الطفل أنه توفي ليسقط أي شكوك حول عدم صحة الحادثة، لكن يتم اكتشاف الحقيقة ويعود الابن مرة أخرى في ظل صراع شديد بين الحقائق والأكاذيب وبين الحب الحقيقي والمزيف