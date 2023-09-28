نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يستعد لبروفات مكثفة لحفله المقبل في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب كاظم الساهر لبروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية لحفله المقبل المقرر إقامته في ألمانيا، وذلك في يوم 1 أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه للجالية العربية، كما يقدم عدد من أغانيه التي كتبها صديقه الراحل كريم العراقي.

علاقة وطيدة بين كاظم الساهر والشاعر الراحل كريم العراقي

وكان كاظم الساهر، قد عاش فترة من الحداد بعد وفاة صديقه الشاعر كريم العراقي، فقد كانت تربطهما علاقة وطيدة وقوية فكانا معًا في الجيش وبدأت علاقتهما هناك حين قدما معًا أكثر من 70 أغنية وأبرزهم:" إلى متى، صباح الخير، حياري يا زمن، يا الحبيب، ويا دنيا، وين أخذك، يا مدلل، كل ما تكبر تحلى، عيد، حب، دلع النساء، المستبدة، وأفراح".

ما هي آخر أعمال كاظم الساهر؟

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر أغنية "سوه" والتي تم طرحها منذ عدة شهور، وأغنية سوه من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل.

كلمات الأغنية:

سوه سوه سوه سوه

محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه

مثل النبض سوه

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند

عالخط معاكم للأبد

وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا

نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه

حبكم لكل علة دوا

سوه سوه سوه سوه

محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه

مثل النبض سوه

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند

عالخط معاكم للأبد

وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا

نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه

حبكم لكل علة دوا