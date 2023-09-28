نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش حكي للأطفال وعروض فنية ضمن فعاليات قصور الثقافة بمعرض دمنهور للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها المتنوعة ضمن الدورة السادسة من معرض دمنهور للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة.

ورشة حكي

بدأت الفعاليات أمس الأربعاء بورشة حكي تضمنت مناقشة قصة "الكتاب صديقي" إشراف إيمان القمحاوي، ثم تدريب لتصميم كتاب من تأليف الأطفال إشراف شيرين سامي.

ورش ثقافية

كما شهدت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة المشاركة بالمعرض، إلى جانب إقامة عدد من الورش منها ورشة لتعليم تنسيق الألوان، وأخرى بعنوان "اسمع" تم خلالها مناقشة عدد من رباعيات صلاح چاهين.

وضمن الفعاليات الفنية التي تشارك بها هيئة قصور الثقافة، قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية عرضا تضمن باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية التي تفاعل معها الحضور منها الإسكندراني، الحجالة، الفلاحي، الصعيدي والحصان وفقرة التنورة بقيادة الفنان ياسر عثمان.

معرض "دمنهور السادس للكتاب"

ويستقبل معرض "دمنهور السادس للكتاب " رواده يوميًا حتى الخامس من أكتوبر المقبل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وتشارك به هيئة قصور الثقافة بمجموعة متنوعة من أحدث الكتب والإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب الورش الفنية وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية التي تقدم يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً.