غدًا.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الأردن

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب عمرو دياب، غدًا لإحياء حفل غنائي صخم بمدينة العقبة بالأردن، أعلنت الشركة المنتجة عن نفاذ جميع تذاكر الحفل منذ 25 يوم،ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.



ما هي آخر أعمال عمرو دياب؟

طرح النجم عمرو دياب مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان «والله أبدا»، وذلك عبر منصات الموسيقي، وتُعد هذه التجربة الأولي التى غني من خلالها أبيات من الشعر العربي ونقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التى يقدمها عمرو دياب، وجاءت الأغنية من كلمات ولحن عزيز الشافعي الذي استعان بأبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.



كلمات أغنية «والله أبدا»:-



وَاللَهِ ما طَلَبَت أَهواؤُنا بَدَلًا

مِنكُم وَما اِنصَرَفَت عَنكُم أَمانينا.



أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا

وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا



نسينا المر مانسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

من هم صناع أغنية “يا ليل”؟

وعلى صعيد آخر، تألق الهضبة، بأحدث أغانيه «يا ليل»، الذي طرحها مؤخرًا عبر منصات الموسيقي، وكانت الأغنية على طريقة الدويتو بظهور خاص لـ نجله «عبدالله دياب»، وتصدرت الأغنية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس.