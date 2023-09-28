اليوم.. هاني شاكر يطرح "بلاد البخت"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم هاني شاكر، اليوم لطرح أحدث أغنياته، التي تحمل عنوان "بلاد البخت"، ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

آخر حفلات هاني شاكر



وفي سياق آخر، أحيا هاني شاكر، مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم خلال الحفل أحدث أغانيه "الكبير" التي طرحها في موسم الصيف، وسط رقص جمهوره عليها، كما قدم أغنية "يا ريتني" التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها معه.

وقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: "نسيانك صعب أكيد وشاور وكل ليلة وفرق في الإحساس ومروق والكبير ويا ريتني وكده برضو يا قمر وانتي لسه بتسألي ولو بتحب ومشتريكي"، كما قدم أغنية "جانا الهوا" للعندليب عبد الحليم حافظ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غناها معه خلال حفله، واختتم حفله بأغنية "علي الضحكاية".

ما هي آخر أعمال هاني شاكر؟



طرح الفنان هانى شاكر، مؤخرًا أغنية بعنوان "الكبير"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

كما طرح النجم هانى شاكر مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق في الإحساس"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.



كلمات الأغنية

في فرق في الإحساس

بينك وبين الناس

مسابقهم من زمان بالرقة والحنان

إنت الأول خلاص

في فرق في الإحساس

بينك وبين الناس

مسابقهم من زمان بالرقة والحنان

إنت الأول خلاص

يعني ما يملاش عينيّ

من كل الدنيا ديّ

غيرك إنت يا حبيبي يا أغلى الناس عليّ

يعني لو مين ناداني

عمري ما فكر ثواني

يبقى قصادي القمر وأبص لحد ثاني

آه، آه

من أول يوم قابلتك

لقيت حياتي ملكك

إتعلقت بهواك

روحي راحت معاك

وجوة قلبي شيلتك

من أول يوم قابلتك

لقيت حياتي ملكك

إتعلقت بهواك

روحي راحت معاك

وجوة قلبي شيلتك

يعني ما يملاش عينيّ

من كل الدنيا ديّ

غيرك إنت يا حبيبي يا أغلى الناس عليّ

يعني لو مين ناداني

عمري ما فكر ثواني

يبقى قصادي القمر وأبص لحد ثاني

آه حبيبي، آه حبيبي