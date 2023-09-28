انت الان تتابع خبر لغز حادثة الفاشينيستا المثيرة: تمديد فترة الحبس مرة أخرى لفاطمة المؤمن، هل ستكشف الحقيقة المثيرة وراء هذا الحادث المروع؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في آخر تطورات حادث الفاشينيستا فاطمة المؤمن، قررت المحكمة اليوم 27 سبتمبر، رفض طلب إخلاء سبيل الفاشنيستا فاطمة المؤمن واستمرار حبسها، كما قررت تأجيل القضية إلى 11 أكتوبر المقبل.

وفي فيديو نشره المحامي مشاري الطويل، محامي المصاب يوسف المطيري في حادثة الفاشينستا، أعلن عن حضوره في الجلسة وتقديمه دعوى مدنية بطلب تعويض مؤقت قدره 5001 ريال وطلب تأجيل الجلسة لسداد الرسوم وتصوير الملف.

وأشار المحامي إلى أن المحكمة واجهت المتهمة بتهم عدة، منها تجاوز إشارة حمراء والقيادة تحت تأثير الكحول وتجاوز السرعة المحددة، وحددت المحكمة جلسة المرافعة واستكمال الدفاع في 11 أكتوبر، وأيضًا للتصريح بسداد رسم الدعوى المدنية.

وأكد المحامي أن كل الأخبار التي تم تداولها في الأيام الماضية لغرض إثارة الرأي العام هي مجرد شائعات وادعاءات، حيث كان الملف بحوزة المحكمة ولم يتم الحصول على نسخة منه أو أي معلومات.

في 14 سبتمبر 2023، قررت المحكمة أيضًا استمرار حبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن بسبب انسحاب القاضي من القضية لوجود مانع، وتم تحديد جلسة جديدة في 27 سبتمبر لمتابعة القضية.

في أول ظهور لها بعد غياب، ظهرت صمود المؤمن على منصة سناب تشات لتعليق على حادث شقيقتها فاطمة المؤمن والأخبار التي انتشرت حوله منذ بداية القضية. وفي تصريحها، تحدثت عن ظاهرة الشتم والشائعات وانتشارها، مشيرة إلى أن أي موقف صعب يمر به الناس هو اختبار من الله، وأن مشاعر الناس وسمعتهم وشرفهم وأعراضهم ليست تجارة ولا موضوعًا أو هدفًا للشهرة. وأضافت أن الحياة تدور وأننا في يوم من الأيام قد نجد أنفسنا في موقف مشابه، لذا يجب على الناس أن يتأكدوا من أعمالهم وأخلاقهم قبل أن ينطقوا بأي كلمة.

تأتي هذه التصريحات في ظل التطورات الأخيرة في الحادث المأساوي الذي وقع فجر يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.