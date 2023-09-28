غدًا.. عرض فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" لـ محمد هنيدي على ART

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة أفلام 1 ART، حصريا ولأول مرة فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وذلك غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من هم أبطال فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل”؟

"نبيل الجميل أخصائي تجميل" يشارك في بطولته إلى جانب هنيدي كل من نور اللبنانية، محمد سلام، محمود حافظ، رحمة أحمد وحجاج عبدالعظيم.

ما هي تفاصيل شخصية محمد هنيدي في فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل”؟

الفيلم فكرة محمد هنيدي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حيث يجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم “مرعي البريمو”

وفي سياق آخر، يعرض للفنان محمد هنيدي حاليًا في السينمات فيلم “مرعي البريمو”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في السينمات، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.



من هم أبطال فيلم مرعي البريمو؟

وفيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، والعديد من الفنانين، أبرزهم الفنانة غادة عادل، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير، وغيرهم، والعمل من إخراج سعيد حامد، وتأليف إيهاب بليبل.