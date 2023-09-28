عاجل.. وفاة الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة نجاح سلام، عن عمر يناهز 92 عامًا، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانها غدًا بعد صلاة الجمعة، بمسجد الخاشقجي،وسوف يتم دفن جثمانها في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت، وقد أعلنت ابنتها عن خبر وفاتها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور ابنة نجاح سلام

كتبت سمر سلمان العطيفي ابنة الفنانة نجاح سلام، منشورًا قالت فيه:" وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



من هي نجاح سلام؟



ولدت الفنانة نجاح سلام، يوم 13 من مارس عام 1931، واشتهرت خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 أخذها والدها إلى القاهرة، وتعرفت وقتها على كبار الفن وعمالقة الطرب منهم أم كلثوم، وفريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وقامت في عام 1949 بتسجيل أول أغنية لها بعنوان حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها تألقت فى مسيرتها الفنية، وقامت بالغناء في مصر وحلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله، وتزوجت من الفنان اللبناني محمد سلمان، ورزقت منه بابنتيها سمر وريم، ثم انفصلت عنه، ومن أشهر أغانيها يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف".