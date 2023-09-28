نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنانة نجاح سلام

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أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل الفنانة نجاح سلام، التي توفيت اليوم، وجاء نص البيان: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام".

وتابع: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".



ما هو موعد تشييع جثمان الفنانة نجاح سلام؟

رحلت الفنانة نجاح سلام، عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانها غدًا بعد صلاة الجمعة، بمسجد الخاشقجي، وسوف يتم دفن جثمانها في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت،

وقد أعلنت ابنتها عن خبر وفاتها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت سمر سلمان العطيفي ابنة الفنانة نجاح سلام، منشورًا قالت فيه:" وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



من هي نجاح سلام؟



ولدت الفنانة نجاح سلام، يوم 13 من مارس عام 1931، واشتهرت خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 أخذها والدها إلى القاهرة، وتعرفت وقتها على كبار الفن وعمالقة الطرب منهم أم كلثوم، وفريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وقامت في عام 1949 بتسجيل أول أغنية لها بعنوان حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها تألقت فى مسيرتها الفنية، وقامت بالغناء في مصر وحلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله، وتزوجت من الفنان اللبناني محمد سلمان، ورزقت منه بابنتيها سمر وريم، ثم انفصلت عنه، ومن أشهر أغانيها يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف".