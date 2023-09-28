نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة بدار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي الفنان مدحت صالح غدًا الأمسية الثانية لحفل الأساتذة بمسرح النافورة، في تمام الثامنة والنصف مساءً، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والحفل تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبالمشاركة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.



تفاصيل الأمسية

ومن المقرر أن يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصري يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربي مع الحفاظ على طابعها الفريد.

نبذة عن مشروع الأستاذة

يعد المشروع خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.



ما هي آخر أعمال مدحت صالح؟

يعتبر مسلسل “وبينا ميعاد”، آخر أعمال مدحت صالح، وهو بطولة صبري فواز شيرين رضا، محمد سليمان، وفاء صادق، بسمة، نادية رشاد، خالد أنور، داليا شوقي، أسامة الهادي، هاجر الشرنوبي، كنزي رماح، محمد العزازي، يوسف الكدواني، تسنيم هاني، آية سليم، يوسف إبراهيم، بريهان أنور، ميران عبد الوارث، زاهر البحيري، عايدة فهمي، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.



ما هي آخر أعمال مدحت صالح الغنائية؟

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح هى أغنية حمايا العزيز، الذي طرحها منذ فترة قريبة، وهى من كلمات وألحان محمد الحلفاوي.



كلمات الأغنية



حمايا العزيز ألف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا

وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان

دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان

أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا

وشكرا وألف شكرا وألف شكر للي ربى واللي صان

شكرا وألف شكرا وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا وحبيبي وجد الولاد

مهو إنت البداية يا أصل الحكاية هنا

وكل لما أشوفك هعيدلك وأقول

دي نعمه ف حياتي دي بنت الأصول

أصيلة ووفيه دي فرحت عنية أنا

وشكرا وألف شكرا وألف شكر للي ربى واللي صان

شكرًا وألف شكرًا وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا العزيز ألف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا.