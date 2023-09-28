نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمركز الحرف التقليدية رئيس التنمية الثقافية يستقبل وفد مركز تحديث الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وفد من ممثلي مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع الصندوق.



سبل التعاون المشترك بين قطاع صندوق التنمية ومركز تحديث الصناعة

تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين قطاع صندوق التنمية ممثلًا في مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومركز تحديث الصناعة، كما تركّزت المناقشات على تسويق منتجات المركز ومبادرة صنايعية مصر عبر منصة Creative Egypt، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة من خلال تحسين وتطوير شكل المنتج وتصميمه وفقًا لمتطلبات السوق المحلي والدولي، كما تم مناقشة الدراسات واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.