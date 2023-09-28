الليلة.. بدء العرض العالمي الناي السحري على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تفتتح فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين موسمها الفني الجديد العرض العالمي الناي السحري للموسيقار النمساوى موتسارت من إخراج هشام الطلي، بدءً من اليوم الخميس 25 سبتمبر الجاري في الساعة الثامنة والنصف مساءً على المسرح الكبير، ومن المقرر استمرار العرض على مدار أربعة أيام وينتهي يوم الأثنين المقبل 2 أكتوبر.

العرض العالمي الناي السحري

ويشارك في العرض العالمي الناي السحري كل من أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا إلى جانب عدد من أعضاء فرقة الرقص المسرحي الحديث ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والانجليزية تعرض على شاشات المسرح الجانبية وذلك لمدة 4 ليالى تبدأ من يوم الخميس والجمعة 28، 29 سبتمبر، الأحد والاثنين 1، 2 أكتوبر على المسرح الكبير.

أحداث عرض الناي السحري

تدور أحداث الأوبرا فى مصر القديمة وتحكى عن الأمير الوسيم تامينو الذى يسقط مغشيًا عليه أثناء محاولة الهرب من ثعبان عملاق فتنقذه ثلاث من وصيفات ملكة الليل ويقدمن له قلادة بها صورة بامينيا ابنة ملكة الليل فيفتنه جمالها ويقع فى حبها، لكن يفاجأ بأنها أسيرة لدى رجل شرير يدعى ساراسترو فيتعهد بتحريرها ويخبر ملكة الليل بعزمه فتعده بتزويجه ابنتها إذا استطاع انقاذها وتعطى للأمير نايًا سحريًا وتكلف الوصيفات الثلاثة بمساعدته فى مهمته وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق يرمز إلى الصراع الدائم والمستمر بين قوى الخير وقوى الشر.

أبرز الأدوار الرئيسية

يؤدي الأدوار الرئيسية هشام الجندى بالتبادل مع مصطفى مدحت في دور تامينو، إلهامي أمين بالتبادل مع عزت غانم وخالد سمير فى دور باباجينو، نادر ناجي بالتبادل مع أسامة جمال في دور الراوى، رشا طلعت بالتبادل مع أميرة رضا وريتا الاشقر فى دور ملكة الليل، داليا فاروق بالتبادل مع تحية شمس الدين ومنى رفله فى دور بامينا، فالنتين روكيبير بالتبادل مع أسامة جمال فى دور سارسترو، قيرونيا فليب وماهيتاب نادر بالتبادل مع سلمى الجبالي فى دور الجنيات الثلاثة، دينا إسكندر وجولي فايظي وليلى إبراهيم بالتبادل مع نورا الالفي ونورستا المرغني ورؤى حسام في دور الوصيفات الثلاثة، إنجى محسن وجاكلين رفيق فى دور بابجينا، إبراهيم ناجى وتامر توفيق في دور مونوستاتوس، رامز لباد في دور صوت من المعبد، برهان الدين فاروق ومينا روفائيل بالتبادل مع أحمد الشيمي وخالد سمير في دور مدرعان، رضا الوكيل في دور الكاهن الأول، أسامة علي في دور الكاهن الثاني.

صمم الرقصات شريف رمضان، ديكور وجرافيك محمد عبد الرازق، إضاءة رضا إبراهيم، وملابس هاله محمود.

نبذة عن أوبرا الناي السحري

يذكر أن أوبرا الناي السحري آخر مؤلفات موتسارت وأنتجت لأول مرة بقيادته في فيينا أواخر عام 1791 وتنتمى إلى القالب الهزلي الذي يمتزج فيه الغناء بالحوار المسرحي.